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Опубликовано 17 октября, 01:43

«Впечатляющая машина»: Трамп ответил, полетит ли на новой Tesla Илона Маска

Трамп усомнился, что прокатится на новом летающем автомобиле Tesla

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Президент США Дональд Трамп восхитился новым летающим спорткаром Tesla Roadster, однако не уверен, что сам решится его испытать. Впечатлениями от презентации автомобиля американский лидер поделился с журналистами у Белого дома.

«Не знаю, увидите ли вы меня в этой машине, но она довольно впечатляющая», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о новинке.

Президент также признался, что рад за основателя Tesla Илона Маска. По его словам, американские компании создают технологии, которые ещё недавно казались невозможными.

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Ранее Life.ru рассказывал о презентации нового Tesla Roadster. Во время демонстрации спорткар поднялся по изогнутой рампе, совершил переворот в воздухе и приземлился. Илон Маск сообщил, что модель получит версию Rocket, способную развивать скорость свыше 370 км/ч. Начало производства запланировано на 2028 год.

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Артур Лапсаков
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