«Впечатляющая машина»: Трамп ответил, полетит ли на новой Tesla Илона Маска

Президент США Дональд Трамп восхитился новым летающим спорткаром Tesla Roadster, однако не уверен, что сам решится его испытать. Впечатлениями от презентации автомобиля американский лидер поделился с журналистами у Белого дома.

«Не знаю, увидите ли вы меня в этой машине, но она довольно впечатляющая», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о новинке.

Президент также признался, что рад за основателя Tesla Илона Маска. По его словам, американские компании создают технологии, которые ещё недавно казались невозможными.