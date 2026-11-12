Европейские страны могут присоединиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта не раньше 2027 года. Пока политическое руководство ЕС не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу с Москвой, в отличие от Вашингтона. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

По словам политолога, до конца 2026 года европейские государства вряд ли успеют пересмотреть свою позицию. Сейчас основную инициативу в дипломатическом процессе проявляют Соединённые Штаты, которые стремятся наладить взаимодействие с Россией. При этом состоявшиеся в Абу-Даби трёхсторонние консультации затронули не только украинский кризис, но и будущую архитектуру европейской безопасности.

«Участие Европы в переговорах возможно только в новом году. За два месяца до конца 2026-го они явно пока не созрели. Впереди паровоза бегут только США», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что Брюссель продолжает придерживаться антироссийского курса, выражающегося в поставках вооружений Киеву и заявлениях о возможном военном столкновении с Москвой. Подобная риторика, по его оценке, препятствует полноценному участию Евросоюза в мирном процессе.

Самонкин также напомнил о позиции американской стороны, выступающей за расширение переговорного формата. По его мнению, администрация Белого дома стремится продемонстрировать лидерство в урегулировании международных кризисов и укрепить внутриполитические позиции президента Дональда Трампа.