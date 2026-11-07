В клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета успешно провели первые десять операций по установке кохлеарных имплантов детям с врождённой глухотой. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», отмечая, что в медучреждении заработала новая программа восстановления слуха.

В Петербурге успешно провели первые десять операций по установке слуховых имплантов детям. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Одна из маленьких пациенток уже начала откликаться на собственное имя, понимать обращённую к ней речь и повторять звуки животных. Её мама Екатерина Матренина призналась, что даже такие простые достижения стали для семьи настоящим чудом. Теперь девочке провели ещё одну операцию — на втором ухе.

Вмешательства выполняет главный научный специалист отдела патологии уха и основания черепа Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, профессор Диаб Хассан Мохамад Али. Он специально приехал из Москвы, чтобы помочь петербургским коллегам освоить новое для клиники направление.

Кохлеарный имплант позволяет воспринимать звуки благодаря электрической стимуляции слухового нерва. Во время операции врачи устанавливают во внутреннее ухо цепочку электродов, а под кожу — приёмник, соединённый с ними. Снаружи располагается речевой процессор с микрофоном, который улавливает и преобразует звуки.

Однако сразу после хирургического вмешательства ребёнок слышать не начинает. Внешний процессор подключают примерно через месяц, после чего начинается длительная работа со специалистами. Поначалу новые звуки могут восприниматься непривычно, напоминая металлическое или роботизированное звучание.

По словам профессора кафедры оториноларингологии Педиатрического университета Марии Захаровой, особенно важно проводить такие операции в раннем возрасте. Оптимальным периодом специалисты называют возраст от одного года до двух лет, когда у ребёнка активно формируются речевые навыки.

Ежегодно в России рождаются около двух тысяч детей, которым требуется подобная помощь, отмечает телеканал. Запуск программы в Петербурге позволит расширить возможности лечения маленьких пациентов с врождённой глухотой и сопутствующими заболеваниями.