Впервые женщина возглавила фрегат ВМС Германии

В Германии произошло событие, которое местные СМИ называют историческим: впервые за всю историю военно-морских сил страны фрегатом начала командовать женщина. Уте Никлас приняла руководство кораблём «Рейнланд-Пфальц» в ходе торжественной церемонии в Вильгельмсхафене, сообщает Spiegel.

Назначение Уте Никлас стало знаковым для Бундесвера, где женщины начали служить лишь с 2001 года после решения Европейского суда.

«Я принимаю командование в столь же интересный, сколь и сложный период. Это потребует многого от всего экипажа», — заявила Никлас.

Ранее Life.ru писал о единственной в России женской пилотажной группе «Барсы». Девушки, которые заставляют небо дрожать, уже десять лет остаются уникальным явлением в российской авиации: это единственная группа в стране, где все пилоты, за исключением капитана, — женщины. Когда-то на первый кастинг пришло почти 400 претенденток, а в итоговый состав вошло всего семь человек.