«Вполне вероятно, что так и было»: Трамп высказался о доступе Ирана к Starlink
Трамп допустил использование Ираном системы Starlink для ударов по объектам США
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Иран мог получить доступ к американской спутниковой системе Starlink и использовать её для атак на военные объекты США на Ближнем Востоке. Такую возможность допустил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
«Вполне возможно, что так и было, да. А у нас есть доступ ко всему, что есть у всех остальных», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможном доступе Тегерана к спутниковой сети.
Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон поставил под сомнение сведения об использовании Ираном Starlink для ударов по американским объектам. Представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что министерство не располагает сведениями о докладе Центрального командования ВС США, который упоминался в соответствующих публикациях СМИ. Информацию также опровергла компания SpaceX, заявив об отсутствии у нее каких-либо доказательств, что Тегеран мог заполучить доступ к системе.