Иран мог получить доступ к американской спутниковой системе Starlink и использовать её для атак на военные объекты США на Ближнем Востоке. Такую возможность допустил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Вполне возможно, что так и было, да. А у нас есть доступ ко всему, что есть у всех остальных», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможном доступе Тегерана к спутниковой сети.