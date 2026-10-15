Врач Каприн: Онкопациентов прививают от гриппа вакцинами без живого вируса

Для вакцинации против гриппа пациентов с онкологическими заболеваниями применяют препараты, не содержащие живого вируса. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в Telegram.

Специалист пояснил, что речь идёт об инактивированных вакцинах. Такие препараты используют как для людей с онкологическими диагнозами, так и для остальных граждан. В их составе отсутствует живой вирус гриппа.

При этом выбор конкретного средства и времени проведения прививки необходимо согласовать с лечащим врачом. Специалист должен учитывать историю болезни пациента, его текущее состояние и особенности противоопухолевой терапии.

Каприн подчеркнул, что забота о людях с онкологическими заболеваниями не ограничивается непосредственным лечением опухоли. Не менее важно защищать организм от инфекций, способных осложнить терапию или замедлить восстановление. Именно поэтому профилактика гриппа остаётся важной частью медицинского сопровождения таких пациентов.

Ранее Life.ru сообщал, почему в России полностью обновили состав вакцин против гриппа к сезону 2026–2027 годов. Изменения затронули все три компонента, обеспечивающие защиту от вирусов A(H1N1), A(H3N2) и гриппа B. При разработке препаратов специалисты учитывали циркуляцию новых штаммов в Южном полушарии. Ожидается, что заболеваемость начнёт расти в конце октября — начале ноября, поэтому привиться рекомендуется заранее, чтобы организм успел выработать иммунитет.