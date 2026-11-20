Новый штамм коронавируса PJ.2.1 может сопровождаться сильной болью в горле, повышением температуры, ломотой в мышцах и выраженной слабостью. При этом его проявления во многом напоминают обычную простуду, поэтому определить возбудителя только по самочувствию невозможно. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов в интервью RT.

По словам специалиста, среди возможных симптомов также встречаются головная боль, скованность шеи и ощущение «тумана в голове», при котором человеку становится сложнее концентрироваться на повседневных задачах. У некоторых пациентов слабость может сохраняться и после завершения острой фазы заболевания.

Эксперт подчеркнул, что подобные признаки характерны не только для коронавируса, но и для других респираторных инфекций. Поэтому при недомогании важно не пытаться самостоятельно определить вариант вируса по набору симптомов.

«Врач назначит обследование, включая ПЦР, и скажет, что делать дальше. Самостоятельно гадать по экспресс-тесту не стоит», — пояснил Литвинов.

Особую осторожность специалист посоветовал соблюдать людям старше 60 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями сердца, лёгких и сахарным диабетом. Срочная медицинская помощь необходима при нарастающей одышке, спутанности сознания, резко выраженной слабости или высокой температуре, которая плохо поддаётся снижению.

Ранее Life.ru сообщал, что сильная боль в горле и затяжная слабость могут быть особенностями варианта коронавируса PJ.2.1. Врач-инфекционист Елена Малинникова отмечала, что исследователи обращают внимание на более выраженную боль в горле и продолжительную астению. При этом окончательных выводов о специфических симптомах нового варианта пока нет