Сильная боль в горле и затяжная слабость после выздоровления могут быть особенностями нового варианта коронавируса PJ.2.1. Об этом РИА «Новости» сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, исследователи обращают внимание на два возможных отличия этой разновидности инфекции: более выраженные болезненные ощущения в горле и продолжительную астению — состояние упадка сил, которое сохраняется после перенесённого заболевания.

«Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесённой этой инфекции сохраняется», — отметила Малинникова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске дальнейшего распространения PJ.2.1. Вариант впервые обнаружили в мае 2026 года, после чего его выявили на нескольких континентах. В ВОЗ связали вероятность расширения географии инфекции в том числе с международными поездками.

Малинникова также подчеркнула, что российские медики располагают современными тест-системами для выявления коронавируса. По её словам, мутации возбудителя не лишают специалистов возможности проводить диагностику инфекции.

Ранее Life.ru сообщал, что по состоянию на 27 октября в России не зарегистрировали случаев заражения PJ.2.1. Позднее Роспотребнадзор разъяснил особенности нового варианта. Изменения в белке вируса теоретически могут облегчать его передачу, однако признаков того, что заболевание стало протекать тяжелее, специалисты пока не обнаружили.