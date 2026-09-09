Врач объяснил, как навязанная активность истощает организм вместо обещанного здоровья

Общепринятые стандарты пешей активности — 10 тысяч шагов — не имеют под собой жёсткой научной основы. Спорность универсальных рекомендаций объясняется отсутствием полноценной доказательной базы.

По словам физиотерапевта Семена Гальперина, «есть масса теорий и популярных, научных, коммерческих и так далее методик, которые говорят разные вещи. Качественных клинических наблюдений мы не имеем».

Недостаток движения губителен для самочувствия, однако чрезмерное усердие наносит телу не меньший ущерб. Специалист подчеркнул, что универсального объема активности нет: потребности зависят от индивидуальных задач и массы тела.

Пешие прогулки обязаны оставаться комфортными, а интенсивность следует наращивать постепенно.

«Поэтому, с моей точки зрения, каких-то конкретных цифр, которые были бы всем одинаковы, не существует», — пояснил он в разговоре с 360.ru.

В качестве примера медик напомнил, что профессиональные атлеты редко достигают преклонных лет. Напротив, наивысшую продолжительность жизни исторически демонстрировали обитатели тихих монастырей с минимальным уровнем утомления.

Большинство раскрученных фитнес-планов сегодня преследуют лишь финансовые цели создателей. Гальперин призвал критически оценивать обещания из сети и ориентироваться исключительно на персональные ощущения, а не на коммерческие тренды.

Ранее Life.ru рассказывал, что даже одной 75-минутной высокоинтенсивной тренировки в неделю может быть достаточно для заметного эффекта. В 16-недельном исследовании участники с избыточным весом, занимавшиеся раз в неделю, снизили жировую массу почти так же, как те, кто тренировался трижды в неделю.