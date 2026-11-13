Свинец из старых водопроводных труб способен годами накапливаться в организме, повреждая нервную систему, почки и сосуды. Об этом РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, тяжёлый металл попадает в питьевую воду из содержащих свинец труб, паяных соединений и латунной арматуры. Особенно активно он вымывается при длительном застое воды, а также при повышенной температуре и кислотности. При этом внешне вода может оставаться совершенно прозрачной.

«Для свинца не существует безопасной дозы. Попадая в кровь, этот тяжёлый металл разносится по органам и надолго задерживается в костях, откуда может возвращаться в кровоток спустя годы», — объяснила Кашух.

Одной из главных мишеней становится нервная система. Хроническое воздействие свинца может сопровождаться ухудшением памяти и концентрации, раздражительностью, головными болями и нарушениями сна. Также возможны слабость в конечностях и покалывание в пальцах. При длительном контакте с металлом повышается риск повреждения почек, нарушений кроветворения и роста артериального давления.

Особенно уязвимы дети, поскольку их организм активнее усваивает свинец, а развивающийся мозг чувствительнее к токсическому воздействию. По словам врача, это может проявляться трудностями с обучением, снижением внимания и изменениями поведения. Повышенную опасность металл представляет и для беременных женщин: он способен проникать через плаценту и влиять на развитие плода.

Кашух рекомендует людям, живущим в домах со старыми коммуникациями, внимательно относиться к возможным источникам загрязнения воды. При наличии факторов риска и характерных жалоб стоит обратиться к врачу для оценки уровня свинца в организме. При этом определить его присутствие в воде по цвету, вкусу или запаху невозможно — необходим лабораторный анализ.