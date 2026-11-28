Обматывать стопы фольгой перед выходом на мороз, как советуют в соцсетях, — ненадёжный способ согреться, предупредил терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, металл отражает часть тепла, которое излучает тело. Многое зависит от того, какая на человеке обувь.

«А если у тебя тоненькая подошва, то, к сожалению, фольга будет приводить холод к ноге и нога замёрзнет», — пояснил врач в беседе с «Абзацем».

По мнению специалиста, фольга может пригодиться лишь как один из нескольких слоёв утепления. Если же выбирать материал из того, что есть под рукой, сам он предпочёл бы обычную газету.