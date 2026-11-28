Врач раскрыл опасные последствия популярного тренда на обматывание ног фольгой зимой
Терапевт Кондрахин: Фольга не согреет ноги в обуви на тонкой подошве
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Обматывать стопы фольгой перед выходом на мороз, как советуют в соцсетях, — ненадёжный способ согреться, предупредил терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, металл отражает часть тепла, которое излучает тело. Многое зависит от того, какая на человеке обувь.
«А если у тебя тоненькая подошва, то, к сожалению, фольга будет приводить холод к ноге и нога замёрзнет», — пояснил врач в беседе с «Абзацем».
По мнению специалиста, фольга может пригодиться лишь как один из нескольких слоёв утепления. Если же выбирать материал из того, что есть под рукой, сам он предпочёл бы обычную газету.
Кстати, за осень продажи стелек с подогревом выросли примерно на 260%. Однако при перегреве стопы сильнее потеют, а во влажной обуви легче размножаются бактерии и грибки.