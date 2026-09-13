Врач рассказала, когда ревущий храп по ночам может указывать на болезнь

Сильный храп, эпизоды остановки дыхания и ощущение разбитости после полноценного сна могут быть признаками обструктивного апноэ. На какие симптомы стоит обратить внимание и когда необходимо обследование, «Абзацу» рассказала врач-невролог, сомнолог Ирина Завалко.

Особенно часто синдром встречается у людей с избыточной массой тела. При отсутствии лечения апноэ может повышать риски сердечно-сосудистых нарушений, гипертонии, инфаркта и инсульта, а также метаболических расстройств и диабета.

«Что нам позволяет заподозрить, что это не просто храп, а синдром обструктивного апноэ во сне? Если храп очень громкий, такой, что его слышно через закрытую дверь в соседней комнате. Особенно настораживает, но не всегда это действительно могут слышать сами люди, если [есть] остановки дыхания во сне», — сказала сомнолог.

По словам специалиста, поводом для проверки также могут стать дневная сонливость при достаточной продолжительности сна, набор веса, который не удаётся остановить, а также нарушения сердечного ритма или скачки давления. Внешними факторами риска могут быть ожирение и крупная окружность шеи.

При подозрении на апноэ врачи проводят специальные исследования, позволяющие подтвердить или исключить синдром. Сам пациент также может записать на аудио или видео происходящее во время сна и показать запись специалисту.

Ранее Life.ru рассказывал, почему хронический храп может быть опасен для сердца и сосудов. При апноэ во время сна дыхание периодически прекращается, из-за чего снижается уровень кислорода и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.