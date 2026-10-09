Врач рассказала, можно ли полакомиться «пожилым» сыром, срезав «дикую» плесень

Попытка спасти заплесневелый сыр, удалив испорченный участок, может обернуться серьёзным отравлением. Особенно опасно употреблять мягкие сорта, поскольку грибок способен проникать далеко за пределы видимого налёта. Об этом «Абзацу» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, появление нежелательной плесени на молочном продукте — веская причина отправить его в мусорное ведро. Даже если повреждена лишь небольшая часть поверхности, невидимые грибковые нити уже могут распространиться внутри.

Особую осторожность следует проявлять с творожными сырами, моцареллой, маскарпоне и адыгейским сыром. Аналогичное правило действует для нарезанных и натёртых продуктов, а также бри и камамбера, если на них появилась посторонняя плесень. Удаление подозрительных пятен не делает такую пищу безопасной.

Не поможет и термическая обработка. Попытки использовать испорченный продукт для приготовления горячих блюд не гарантируют уничтожения опасных соединений. Высокая температура способна погубить грибковые клетки, однако некоторые выделяемые ими токсины сохраняются даже после нагревания.

Употребление такой еды грозит аллергическими реакциями, пищевыми отравлениями и инфекциями. Кроме того, в испорченной среде могут размножаться патогенные бактерии, включая стафилококки.

При этом диетолог призвала не путать случайное заражение продукта с технологией изготовления деликатесных сыров.

«Сыр с благородной плесенью содержит специальные безопасные штаммы, не путаем их с дикой плесенью», — подчеркнула Русакова.

Ранее Life.ru предупреждал, что заплесневевшие яблоки нельзя спасать с помощью запекания или варки. Даже после удаления повреждённой мякоти внутри могут оставаться опасные вещества. Поэтому приготовление шарлотки или компота из подпорченных плодов не гарантирует безопасности.