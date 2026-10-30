Врача из Алёшек Владимира Харлана заочно приговорили к 15 годам на Украине

Украинские власти заочно приговорили к 15 годам лишения свободы Владимира Харлана — главного врача Алёшковской центральной районной больницы, удостоенного звания Героя России. Сам медик утверждает, что уголовное преследование связано с его работой по спасению людей. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Харлана, украинская сторона также постановила конфисковать принадлежавшие ему дом и автомобиль. При этом сам врач заявил, что не придаёт значения вынесенному решению, поскольку считает его несправедливым.

«У меня 15 лет тюремного заключения заочно на Украине, конфискация всего имущества. У меня был дом, машина. Всё, нет ничего», — рассказал медик.

Харлан добавил, что был осуждён украинскими властями ещё в 2022 году. Он убеждён, что причиной преследования стала его профессиональная деятельность и помощь пациентам.

Сам врач неоднократно становился целью атак. 23 сентября 2024 года украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором находился Харлан. Его жена погибла, а сам медик и водитель получили ранения. Ещё одна атака произошла 30 декабря 2024 года: под удар попал кабинет главного врача Алёшковской центральной районной больницы. Харлан был тяжело ранен, его заместитель погиб.

Заслуги медика были отмечены на государственном уровне. В ноябре 2024 года первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко вручил ему орден Мужества. А 22 мая 2025 года президент РФ Владимир Путин передал Харлану высшую государственную награду — золотую звезду Героя России.