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Опубликовано 30 октября, 17:01

Врачи 6 дней боролись за жизнь главы Донецкой железной дороги после атаки ВСУ

Обложка © Минтранс ДНР

Обложка © Минтранс ДНР

Генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев скончался от тяжёлых ранений, полученных при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Зуевке 24 октября. Врачи 6 дней боролись за его жизнь, сообщила администрация городского округа Харцызск.

«Игорь Лебезнев был тяжело ранен в Зуевке при атаке беспилотника на жилой дом», — уточнили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

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Смерть руководителя ДонЖД также подтвердили в Министерстве транспорта ДНР. Помимо работы на железной дороге, Лебезнев являлся депутатом Харцызского городского совета. В ведомстве выразили соболезнования его родным и пообещали не оставлять семью без помощи. У погибшего осталось двое детей.

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Андрей Бражников
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