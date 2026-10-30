Врачи 6 дней боролись за жизнь главы Донецкой железной дороги после атаки ВСУ

Генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев скончался от тяжёлых ранений, полученных при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Зуевке 24 октября. Врачи 6 дней боролись за его жизнь, сообщила администрация городского округа Харцызск.

«Игорь Лебезнев был тяжело ранен в Зуевке при атаке беспилотника на жилой дом», — уточнили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.