Врачи извлекли осколок из ноги пострадавшего при атаке ВСУ на Липецк

Жителю Липецка, пострадавшему при атаке беспилотников в ночь на 28 октября, удалили металлический фрагмент из левой голени. Мужчина продолжит лечение амбулаторно, сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

Пострадавшего 1990 года рождения доставили в травмпункт больницы скорой медицинской помощи. Врачи извлекли осколок из мягких тканей под местной анестезией. По предварительной оценке, это мог быть небольшой обломок арматуры.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. По словам Самошиной, от госпитализации мужчина отказался, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Как уже сообщалось, российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Липецкой областью 45 украинских беспилотников. В результате происшествия один человек обратился за медицинской помощью, однако госпитализация ему не понадобилась.