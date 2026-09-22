Врачи назвали «опасную» болезнь без температуры ОРВИ

Россияне массово жалуются на «необычную простуду» без температуры, которую в соцсетях уже окрестили «тихим вирусом». Врачи успокаивают: речь идёт об обычных сезонных ОРВИ.

Сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями начался в России во второй декаде сентября. По данным Роспотребнадзора, в Ханты-Мансийском автономном округе заболеваемость за неделю выросла на 86%, в Пензенской области — на 71%, в Якутии — вдвое. В Саратовской области число пациентов увеличилось на 63%.

При этом большинство таких заболеваний проходит без повышения температуры, что создаёт ложное ощущение лёгкого течения. Молекулярный биолог Арина Холькина объяснила газете «Известия», что отсутствие жара — это проявление иммунной памяти после перенесённых инфекций или вакцинации: иммунитет распознаёт патоген и сдерживает его в верхних дыхательных путях, не запуская общее воспаление. Однако локальная «битва» в горле может быть очень болезненной — отсюда и ощущение «битого стекла».

«Пока нет убедительных свидетельств циркуляции в России какого-то нового респираторного вируса. Отсутствие температуры само по себе не делает инфекцию ни более, ни менее опасной. Настораживать должны одышка, затруднение дыхания, выраженная слабость, боль в груди и другие признаки тяжёлого течения», — подчеркнул руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России как спокойную, отметив, что вакцина от гриппа уже поступает во все регионы страны. Прививочная кампания стартовала — вакцинация проводится перед сезонным подъёмом заболеваемости, чтобы иммунитет успел сформироваться заранее.