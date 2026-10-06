Врачи по кусочкам восстанавливают лицо подростка из России после ДТП на Пхукете

Врачи по частям восстанавливают лицо 17-летнего россиянина, впавшего в кому после ДТП на Пхукете. У подростка повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, обнаружены многочисленные переломы и трещины лицевых костей. Об этом SHOT рассказали родные пострадавшего.

По словам близких, сильнейший удар пришёлся на мозг. Юноша остаётся в глубокой коме, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Питание он получает через зонд.

Одну операцию подросток уже перенёс. Медики устанавливают пластины в челюсть и постепенно восстанавливают повреждённые участки лица. Следующее вмешательство запланировано на 7 октября.

Семья также столкнулась с неопределённостью в вопросе оплаты лечения. Родственникам сообщили, что обстоятельства ДТП могут не подпадать под условия страхового полиса.

Ранее Life.ru сообщал, что пропавшего на Пхукете подростка нашли в больнице в коме. Он перестал выходить на связь в ночь на 5 октября, когда направлялся к друзьям. По предварительным данным SHOT, байк-такси, пассажиром которого был юноша, лоб в лоб столкнулось с мопедом Асхабали Мусаева — сына экс-мэра Махачкалы. Подростка выбросило на тротуар. Водитель такси погиб на месте, а Мусаев, по информации канала, скончался в больнице.