Врачи «Склифа» спасли пациентку, пересадив ей одновременно печень и почку

Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спасли женщину с тяжелейшим сочетанием патологий, пересадив ей одновременно печень и почку. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

В «Склифе» спасли женщину, пересадив ей одновременно печень и почку. Видео © Telegram / Склиф

Пациентка по имени Инна годами страдала от хронической почечной недостаточности и провела на гемодиализе 15 лет. К этому добавились приобретённый гепатит и цирроз печени. Долгое время женщина не верила, что её случай разрешим, однако специалисты «Склифа» предложили радикальное решение — сочетанную пересадку двух органов.

«Семь лет назад раздался долгожданный звонок: «приезжайте, мы ждём вас на операцию»», — вспоминает Инна.

Как отмечают в клинике, сочетанные пересадки стали для «Склифа» уже рутинными. Пересадить несколько органов одному пациенту здесь могут. Сама пациентка теперь уверена: «После трансплантации есть жизнь, её не нужно бояться». Она пришла к своим спасителям уже не за помощью, а с благодарностью.

Ранее сообщалось, что в России расширят перечень объектов для трансплантации. В список добавят пересадку кожи, костей, нервов и фрагментов спинного мозга.