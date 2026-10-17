Вратарь «Челси» Эми Мартинес сломал челюсть в игре с «Эвертоном»

Стал известен характер повреждения вратаря лондонского «Челси» Эмилиано Мартинеса, который пострадал в ходе столкновения с защитником «Эвертона» Джерредом Брэнтуэйтом. Как сообщает журналист Гастон Эдуль, аргентинский голкипер сломал челюсть.

После столкновения во втором тайме Мартинесу около десяти минут оказывали помощь на поле, затем унесли на носилках и доставили в больницу. При этом футболист находился в сознании.

В ходе осмотра компьютерная томография головы, шеи и спины не выявила повреждений. Мартинес остаётся в больнице под наблюдением врачей.