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Опубликовано 17 октября, 23:48

Вратарь «Челси» Эми Мартинес сломал челюсть в игре с «Эвертоном»

Эмилиано Мартинес получил травму в игре с «Эвертоном». Обложка © X / EPL World

Эмилиано Мартинес получил травму в игре с «Эвертоном». Обложка © X / EPL World

Стал известен характер повреждения вратаря лондонского «Челси» Эмилиано Мартинеса, который пострадал в ходе столкновения с защитником «Эвертона» Джерредом Брэнтуэйтом. Как сообщает журналист Гастон Эдуль, аргентинский голкипер сломал челюсть.

После столкновения во втором тайме Мартинесу около десяти минут оказывали помощь на поле, затем унесли на носилках и доставили в больницу. При этом футболист находился в сознании.

В ходе осмотра компьютерная томография головы, шеи и спины не выявила повреждений. Мартинес остаётся в больнице под наблюдением врачей.

Вратаря «Челси» унесли с поля на носилках после боя за мяч с игроком «Эвертона»
Вратаря «Челси» унесли с поля на носилках после боя за мяч с игроком «Эвертона»

«Челси» выходил на игру седьмого тура чемпионата Англии в усечённом составе. Из-за повреждений сыграть не смогли Эмануэль Эмега, Джейми Гиттенс и капитан Рис Джеймс. Тем не менее, лондонцы добились победы со счётом 2:0.

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Артур Лапсаков
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