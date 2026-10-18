Вратарь «Штурма» Худяков получил серьёзную травму в игре с «Грацер АК»

Российский голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков серьёзно повредил лодыжку во время матча девятого тура чемпионата Австрии против «Грацер АК». После столкновения с соперником футболист не смог продолжить встречу, и медики унесли его с поля на носилках.

Эпизод произошёл на 28-й минуте игры. Худяков попытался выбить мяч, но в этот момент футболист «Грацер АК» Джейкоб Итальяно врезался ему в ногу. От удара голеностоп российского вратаря неестественно выгнулся.

Медицинская бригада сразу выбежала на поле и несколько минут оказывала помощь голкиперу. Пока врачи занимались Худяковым, футболисты обеих команд встали вокруг него, чтобы закрыть травмированного игрока от камер и зрителей. Вратаря вынесли за пределы поля на носилках.

Даниил Худяков начинал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве». Летом 2024 года он перешёл в австрийский «Штурм» на правах свободного агента и подписал соглашение до лета 2028 года. Худяков был самым молодым российским голкипером, который выходил на поле в матчах Лиги Европы. В сезоне 2024/25 он вместе со «Штурмом» выиграл чемпионат Австрии.

Ранее Life.ru сообщал о травме головы голкипера Эмилиано Мартинеса в матче седьмого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Эвертоном». После столкновения с соперником вратарь не смог самостоятельно уйти с поля, поэтому его вынесли на носилках.