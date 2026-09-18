Вратарь тульского ХК АКМ Канарский рассказал, как прошёл его поход на выборы

Хоккеисты тульского клуба АКМ приняли участие в голосовании в первый день выборов 18 сентября. Об этом сообщил вратарь команды Илья Канарский.

Илья Канарский посетил избирательный участок в первый день голосования. Видео © Предоставлено Life.ru

Спортсмены пришли на избирательный участок № 2546, расположенный в Центре образования № 37 имени В. П. Храмченко. Канарский рассказал, что решил посетить участок уже в первый день голосования.

«В первый день выборов я пришел выполнить свой гражданский долг, так как мне небезразлично будущее нашей страны. Процедура выборов прошла очень хорошо. Были волонтеры, которые помогали, если были какие-то вопросы», — сказал хоккеист.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в России 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В ряде регионов одновременно проходят региональные и муниципальные кампании. К слову, Life.ru рассказывал о необычном «наблюдателе» на выборах в Камчатском крае. Кот Том уже не первый год приходит на избирательный участок № 133 в селе Лазо, а в краевом избиркоме говорят, что голосование без его присутствия там уже не проходит.