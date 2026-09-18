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Опубликовано 18 сентября, 09:29

Женщина-медик из зоны СВО с позывным Оса проголосовала на выборах

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

Татьяна Вострецова, известная военным под позывным Оса, приняла участие в голосовании на выборах в Госдуму в Иркутской области. Она является участницей специальной военной операции.

Женщина-медик из зоны СВО с позывным Оса проголосовала на выборах. Видео © Предоставлено Life.ru

«Считаю это важным гражданским долгом, наш с вами общий выбор — большая победа нашей страны», — отметила она.

Единый день голосования 2026 начался: какие выборы идут 18–20 сентября и в каких регионах
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Ранее Life.ru писал, что военнослужащие и участники СВО относятся к самым активным группам избирателей. Об этом 17 сентября заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, рассказывая о готовности избирательной системы к голосованию. По её словам, для военных и участников спецоперации особенно важно, что будет происходить в регионах, где они живут.

Больше новостей о выборах и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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