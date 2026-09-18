Женщина-медик из зоны СВО с позывным Оса проголосовала на выборах
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Татьяна Вострецова, известная военным под позывным Оса, приняла участие в голосовании на выборах в Госдуму в Иркутской области. Она является участницей специальной военной операции.
Женщина-медик из зоны СВО с позывным Оса проголосовала на выборах. Видео © Предоставлено Life.ru
«Считаю это важным гражданским долгом, наш с вами общий выбор — большая победа нашей страны», — отметила она.
Ранее Life.ru писал, что военнослужащие и участники СВО относятся к самым активным группам избирателей. Об этом 17 сентября заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, рассказывая о готовности избирательной системы к голосованию. По её словам, для военных и участников спецоперации особенно важно, что будет происходить в регионах, где они живут.
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