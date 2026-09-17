Памфилова назвала военных и участников СВО одними из самых активных избирателей
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Военнослужащие и участники специальной военной операции относятся к самым активным группам российских избирателей. Об этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, представляя доклад о готовности избирательной системы к единому дню голосования.
«Военнослужащие и участники СВО — одна из самых активных групп избирателей, которые кровью выстрадали это право, и им далеко не всё равно, что будет там, где они живут», — сказала Памфилова.
Председатель ЦИК также напомнила, что среди сотрудников избирательной системы есть добровольцы, ушедшие на фронт.
Ранее президент Владимир Путин сказал в обращении к гражданам накануне выборов, что участие в предстоящем голосовании станет вкладом россиян в победу страны. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Параллельно в стране проходят региональные и муниципальные избирательные кампании. Для территорий с действующим военным положением Центризбирком установил специальный порядок проведения голосования.
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