Памфилова назвала военных и участников СВО одними из самых активных избирателей

Военнослужащие и участники специальной военной операции относятся к самым активным группам российских избирателей. Об этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, представляя доклад о готовности избирательной системы к единому дню голосования.

«Военнослужащие и участники СВО — одна из самых активных групп избирателей, которые кровью выстрадали это право, и им далеко не всё равно, что будет там, где они живут», — сказала Памфилова.

Председатель ЦИК также напомнила, что среди сотрудников избирательной системы есть добровольцы, ушедшие на фронт.