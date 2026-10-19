Временная разгрузка: Почему люди платят за возможность поныть незнакомцам

Популярная услуга «нытинг», позволяющая за деньги пожаловаться незнакомому человеку на жизненные трудности, может помогать справляться с накопившимися переживаниями, но не решает сами проблемы. Такое мнение выразил психолог Илья Хломов в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, за желанием выговориться постороннему человеку нередко стоит стремление снять эмоциональное напряжение, не принимая на себя ответственность за дальнейшие действия.

«На мой взгляд, нытинг — это один из способов снять с себя груз переживаний, но при этом избежать ответственности», — пояснил Хломов.

Психолог отметил, что в обычных отношениях человеку приходится сталкиваться с последствиями собственных решений и поступков. При этом многие стремятся сохранить привычную стабильность и выглядеть сильными в глазах окружающих, даже когда испытывают серьёзные внутренние переживания.

В таких ситуациях разговор с незнакомым слушателем позволяет временно освободиться от тяжёлых эмоций. Однако причина переживаний может остаться неизменной. Таким образом, по оценке Хломова, нытинг способен стать способом эмоциональной разгрузки для тех, кто пока не готов разбираться с источником своих трудностей.

Ранее Life.ru рассказывал об опасности платного нытинга. Психолог Марианна Абравитова предупреждала, что регулярные жалобы без попыток изменить ситуацию могут закрепить привычку концентрироваться на негативе и формировать позицию жертвы.