Пожаловаться за 10 тысяч: психолог раскрыла опасность модного нытинга

В России набирает популярность нытинг — услуга, во время которой человек за деньги выслушивает жалобы клиента, не давая советов и не оценивая его поступки. Однако регулярное использование такого сервиса может закрепить привычку концентрироваться на негативе, предупредила Life.ru психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, стоимость одного сеанса может составлять от пяти до десяти тысяч рублей. Клиент получает возможность пожаловаться на работу, начальство, усталость или личные проблемы незнакомому слушателю, который не перебивает и не предлагает решений.

Абравитова объяснила популярность нытинга нехваткой безопасного пространства для откровенного разговора. Многие люди боятся обращаться к психологу, опасаясь оценки, контроля или навязанных советов, а близкие не всегда готовы регулярно выслушивать чужие жалобы.

Кратковременный разговор действительно может помочь выпустить пар. Но людям, склонным постоянно жаловаться и прокручивать неприятные события, такая услуга способна навредить, считает психолог.

«Когда человек раз за разом готовится к сеансу, чтобы ему было на что пожаловаться, он может начать подсознательно искать новые поводы для недовольства», — пояснила Абравитова.

В результате внимание всё чаще сосредотачивается не на поиске решения, а на подробном описании проблемы. По мнению специалиста, это может закреплять ощущение беспомощности и постепенно формировать позицию жертвы.

При этом нытинг нельзя считать психотерапией. Молчаливый слушатель не помогает человеку разобраться в причинах трудностей, заметить повторяющиеся модели поведения или найти новые способы справляться с проблемами.

Абравитова сравнила такую услугу с обезболивающим при переломе: неприятные ощущения на время становятся слабее, но их причина никуда не исчезает. При длительной тревоге, подавленности и других серьёзных состояниях необходима профессиональная помощь.

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