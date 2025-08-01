Психолог объяснил, что стоит за «взглядом зумера» — безразличие или страх

В Сети активно подшучивают над зумерами из-за их... взгляда. Да, поколение Z, оказывается, смотрит по-особенному. Для них характерен так называемый покерфейс — выражение лица, которое не выдаёт никаких эмоций, мыслей или чувств, без вовлечения. Иногда трудно понять, слушает и понимает ли тебя человек. Подробнее про «взгляд зумера» Life.ru рассказал психолог Александр Кичаев.

По его словам, зумеры часто используют покерфейс и проявляют минимальную эмоциональную вовлечённость в общение по нескольким причинам, связанным с особенностями их психологического развития и социального окружения.

1. Защитная реакция на информационный перегруз и стресс. Постоянное получение большого объёма информации, давление социальных сетей и необходимость соответствовать высоким ожиданиям могут привести к тому, что молодые люди начинают дистанцироваться от своих эмоций, чтобы сохранить внутреннее спокойствие и контроль.

2. Защита от уязвимости и критики. Покерфейс создаёт иллюзию безразличия, что затрудняет окружающим понять их истинные чувства и намерения, а значит — защищает от возможных эмоциональных ран. Часто за «взглядом зумера» скрывается желание защитить себя или избежать конфликта.

3. Зумеры просто привыкли общаться онлайн. Нынешняя молодёжь выросла в эпоху цифровых технологий, где коммуникация часто происходит через текстовые сообщения или короткие видео. В таких форматах трудно передать или интерпретировать эмоции, что способствует развитию привычки к нейтральной мимике и минимальной эмоциональной реакции.

Также важно учитывать влияние культуры «самоизоляции» и индивидуализма: многие молодые люди предпочитают сохранять дистанцию в отношениях, чтобы не раскрывать свои внутренние переживания. Александр Кичаев Психолог

Психолог подчеркнул, что в работе с зумерами важно создавать безопасное пространство для выражения чувств и показывать искренний интерес к их внутреннему миру — это поможет им почувствовать себя более комфортно и снизит необходимость постоянно держать маску безэмоциональности.