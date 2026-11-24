В Латвии почти шесть тысяч российских военных пенсионеров и членов их семей рискуют столкнуться с прекращением пенсионных выплат из-за требований Риги уволить сотрудников российского посольства. В связи с этим 23 ноября в МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии Рамону Красовску, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Латвийские власти потребовали прекратить трудовые отношения с нанятыми на месте сотрудниками отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге. Именно эти работники обеспечивают выплату военных пенсий в соответствии с межправительственным соглашением от 30 апреля 1994 года.

Красовске вручили дипломатическую ноту с предложениями Москвы по возобновлению переговоров о трудоустройстве местного персонала в посольство Латвии в России. Кроме того, российская сторона предложила провести консультации по изменению соглашения и уточнению статуса сотрудников отдела социального обеспечения.

На Смоленской площади подчеркнули, что среди получателей выплат есть граждане как России, так и Латвии. Для многих пожилых людей пенсия является единственным источником дохода.

Российское дипведомство призвало Ригу оценить гуманитарные последствия своих требований и не допустить возникновения серьёзных социальных проблем у пенсионеров.