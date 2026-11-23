Временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги вызвали в Министерство иностранных дел России из-за решения Таллина закрыть пограничные переходы между двумя странами. Дипломат прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства 23 ноября. Об этом сообщили в МИД РФ.

«23 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги в связи с решением эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией», — говорится в сообщении министерства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение Таллина конфронтационным шагом. По её словам, одностороннее закрытие погранпереходов затрагивает права российских соотечественников и может обернуться негативными последствиями для экономики приграничных районов Эстонии. Москва также предупредила о возможности ответных политико-дипломатических мер.

Правительство Эстонии 20 ноября утвердило закрытие пяти автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря. Ограничения коснутся переходов Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Первоначально они будут действовать шесть месяцев. Эстонские власти объяснили решение соображениями национальной безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД России вызвал временного поверенного Эстонии после решения Таллина закрыть границу. Тогда российская сторона заявила о намерении довести до дипломата свою позицию относительно ограничений на пограничных переходах.