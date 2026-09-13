Время на начальную военную подготовку в школах России увеличили до 68 часов

На начальную военную подготовку в российских школах с нового учебного года отвели больше времени. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что этот курс займёт половину времени, которое школьники изучают предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

«С этого учебного года на неё [подготовку] отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины», то есть за четыре учебных года это 68 часов», — приводит слова министра РИА «Новости».

В 8–9-х классах школьники будут изучать начальную военную подготовку в течение 34 часов. Ещё 34 часа предусмотрели для 10–11-х классов. При этом общее количество часов на предмет «Основы безопасности и защиты Родины» для каждого уровня образования остаётся на отметке 68 часов. Поэтому дополнительные часы на НВП появились за счёт перераспределения времени внутри самого предмета.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения планирует обновить образовательные стандарты и школьные программы в 2026–2027 годах. Изменения затронут основное общее образование. Новые документы для старших классов начнут действовать с 1 сентября 2027 года.