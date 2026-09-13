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Опубликовано 13 сентября, 01:40

Время на начальную военную подготовку в школах России увеличили до 68 часов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На начальную военную подготовку в российских школах с нового учебного года отвели больше времени. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что этот курс займёт половину времени, которое школьники изучают предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

«С этого учебного года на неё [подготовку] отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины», то есть за четыре учебных года это 68 часов»,приводит слова министра РИА «Новости».

В 8–9-х классах школьники будут изучать начальную военную подготовку в течение 34 часов. Ещё 34 часа предусмотрели для 10–11-х классов. При этом общее количество часов на предмет «Основы безопасности и защиты Родины» для каждого уровня образования остаётся на отметке 68 часов. Поэтому дополнительные часы на НВП появились за счёт перераспределения времени внутри самого предмета.

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Ранее сообщалось, что Минпросвещения планирует обновить образовательные стандарты и школьные программы в 2026–2027 годах. Изменения затронут основное общее образование. Новые документы для старших классов начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

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Лия Мурадьян
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