ВС разрешил привлечь судью в отставке Сергееву к ответственности за ДТП

Верховный суд России разрешил привлечь судью Шестого кассационного суда в отставке Татьяну Сергееву к административной ответственности после ДТП. Решение принял ВС РФ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сергеева ушла в отставку в январе 2026 года. Примерно через полгода она, по материалам проверки, попала в ДТП на автомобиле с подложными регистрационными знаками.

Бывшая судья въехала в припаркованную на обочине машину, после чего покинула место аварии. Остановилась она в 11 километрах от места столкновения.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у Сергеевой признаки алкогольного опьянения. Первое исследование показало 0,389 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, повторное — 0,361 мг на литр.

«ВС РФ дал согласие на привлечение бывшей судьи к ответственности по части 4 статьи 12.2 (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками), части 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места аварии, участником которой он являлся)», — говорится в сообщении.

За управление автомобилем с подложными регистрационными знаками Сергеевой грозит лишение водительских прав на срок до года. За вождение в состоянии опьянения закон предусматривает штраф до 45 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет. За оставление места аварии возможен административный арест до 15 суток либо лишение прав на срок до полутора лет.

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