Российские войска поразили сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для Вооружённых сил Украины, в акватории Чёрного моря. Судно находилось южнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 26 ноября.

«В акватории Чёрного моря южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Других подробностей об атаке, характере повреждений судна и возможных последствиях Минобороны не привело.

Ранее Life.ru сообщал, что простой портов Большой Одессы обошёлся Украине более чем в $7 млрд недополученной экспортной выручки. С 22 июля коммерческие суда практически перестали заходить в Одессу, Черноморск и Южный, а альтернативные маршруты через Дунай и железнодорожную сеть не смогли компенсировать прежние объёмы перевозок.

На фоне проблем с морским экспортом осложнилось положение украинских аграриев: по данным Bloomberg, с начала сельскохозяйственного сезона зарубежные поставки продукции сократились примерно на треть. Глава одного из крупнейших агрохолдингов страны «Нибулон» Андрей Вадатурский допустил, что первые банкротства сельхозпредприятий могут начаться уже весной 2027 года.