ВС РФ 26 ноября поразили судно с грузами двойного назначения для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска поразили сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для Вооружённых сил Украины, в акватории Чёрного моря. Судно находилось южнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 26 ноября.
«В акватории Чёрного моря южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Других подробностей об атаке, характере повреждений судна и возможных последствиях Минобороны не привело.
Ранее Life.ru сообщал, что простой портов Большой Одессы обошёлся Украине более чем в $7 млрд недополученной экспортной выручки. С 22 июля коммерческие суда практически перестали заходить в Одессу, Черноморск и Южный, а альтернативные маршруты через Дунай и железнодорожную сеть не смогли компенсировать прежние объёмы перевозок.
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