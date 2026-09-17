ВС РФ атаковали питающий военные объекты аккумуляторный парк в Броварах

Российские войска поразили аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах Киевской области. Об этом доложили утром 17 сентября в Минобороны РФ. По данным ведомства, объект обеспечивал бесперебойную работу военных объектов в регионе.

«В результате ударов поражены в городе Киеве и Киевской области аккумуляторный парк хранения энергии Бровары, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области», — говорится в сводке МО РФ.

Бровары ранее уже становились целью российских ударов. В конце августа Life.ru сообщал о поражении транспортно-логистического центра «Равен-Украина». Он, по данным Минобороны РФ, использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников различного назначения.