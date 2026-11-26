Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по местам производства и хранения украинских беспилотников и наземных робототехнических комплексов. Под поражение также попали объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

Всего цели находились в 146 районах. В Минобороны уточнили, что среди них были пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Ранее Life.ru рассказывал об ударах российских войск по военным объектам и инфраструктуре Украины. Минобороны РФ регулярно публикует сводки о результатах применения авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников.