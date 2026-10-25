ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам и местам запуска дронов ВСУ
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Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией. Кроме того, под поражение попали места хранения и запуска дальнобойных беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, удары также пришлись по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего в сводке говорится о поражении целей в 159 районах.
Для проведения атак российские войска задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Операции проводились силами различных группировок Вооружённых сил России.
Особое внимание, согласно сообщению Минобороны, уделялось инфраструктуре, обеспечивающей деятельность ВСУ, в том числе объектам, связанным с применением беспилотников дальнего действия.
Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по объектам энергетики, транспорта и площадкам запуска беспилотников ВСУ. В сводке за 24 октября Минобороны РФ заявляло о поражении целей в 147 районах. Для атак также использовались авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
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