Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября, 12:35

ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам и местам запуска дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией. Кроме того, под поражение попали места хранения и запуска дальнобойных беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары также пришлись по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего в сводке говорится о поражении целей в 159 районах.

Для проведения атак российские войска задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Операции проводились силами различных группировок Вооружённых сил России.

Особое внимание, согласно сообщению Минобороны, уделялось инфраструктуре, обеспечивающей деятельность ВСУ, в том числе объектам, связанным с применением беспилотников дальнего действия.

Силы ПВО России за сутки уничтожили 1072 дрона ВСУ
Силы ПВО России за сутки уничтожили 1072 дрона ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по объектам энергетики, транспорта и площадкам запуска беспилотников ВСУ. В сводке за 24 октября Минобороны РФ заявляло о поражении целей в 147 районах. Для атак также использовались авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Больше новостей о боевых действиях, российских военнослужащих и событиях в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar