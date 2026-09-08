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Опубликовано 8 сентября, 07:54

ВС РФ поразили две пусковые установки для дальних БПЛА в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные поразили две пусковые установки, предназначенные для запуска украинских беспилотников дальнего действия, в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Удар был нанесён расчётами беспилотников «Герань» в районе населённого пункта Алексеевка.

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Российские силы регулярно применяют «Герани» для ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ранее Life.ru сообщал, что такие беспилотники поразили электроподстанцию и локомотив с военными грузами в районе Лозовой Харьковской области.

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Александра Вишнякова
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