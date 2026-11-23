ВС РФ поразили электроподстанцию, снабжавшую предприятия ВПК Украины под Днепром
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска нанесли удар по высоковольтной электроподстанции напряжением 330 киловольт в Днепропетровской области. Энергообъект обеспечивал электричеством предприятия украинской военной промышленности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно информации ведомства, целью стала подстанция в населённом пункте Каменская. Она использовалась для подачи электроэнергии на производственные мощности военно-промышленного комплекса Украины. В результате атаки объект был поражён.
Подробности о масштабах повреждений и последствиях для работы предприятий в военном ведомстве не приводятся.
Удар по энергетической инфраструктуре стал продолжением серии аналогичных операций российских вооружённых сил. Ранее Life.ru сообщал о поражении электроподстанции «Терны-Первомайская» в Днепропетровской области. По данным Минобороны, 20 ноября под удар попал объект напряжением 330 киловольт, снабжавший электроэнергией предприятия украинского ВПК и военную инфраструктуру ВСУ.