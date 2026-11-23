Российские войска нанесли удар по высоковольтной электроподстанции напряжением 330 киловольт в Днепропетровской области. Энергообъект обеспечивал электричеством предприятия украинской военной промышленности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации ведомства, целью стала подстанция в населённом пункте Каменская. Она использовалась для подачи электроэнергии на производственные мощности военно-промышленного комплекса Украины. В результате атаки объект был поражён.

Подробности о масштабах повреждений и последствиях для работы предприятий в военном ведомстве не приводятся.