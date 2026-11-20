Российские войска поразили электроподстанцию ПС-330 «Терны-Первомайская» в Днепропетровской области. Объект, по данным Минобороны РФ, обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса и военную инфраструктуру ВСУ. Об этом 20 ноября сообщили в военном ведомстве.

Под удар попала подстанция в населённом пункте Терны. Как уточнили в министерстве, объект отвечал за распределение электроэнергии, необходимой для функционирования оборонных предприятий и военных объектов региона.

Ранее Life.ru сообщал о поражении четырёх электроподстанций в трёх областях Украины. По данным Минобороны, 17 ноября российские военные атаковали объекты напряжением 330 киловольт в Ровно, Грабове и Каменском, а также подстанцию ПС-110 в Черновцах. В ведомстве утверждали, что все они использовались для энергоснабжения предприятий ВПК и логистических центров украинской армии.

Ещё 8 ноября российские войска нанесли удар по подстанции «Каменская» в Днепропетровской области. Как заявили в Минобороны РФ, высоковольтный объект обеспечивал электричеством предприятия военной промышленности Украины.