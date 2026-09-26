ВС РФ поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

Российские войска минувшей ночью поразили логистический центр «Новая почта» в Одесской области. По данным Минобороны РФ, на его территории хранились военные грузы для ВСУ.

Удар нанесли в рамках атаки на объекты портовой и транспортной инфраструктуры, склады, логистические комплексы и узлы связи, сообщили в ведомстве.

Ранее под Одессой были поражены склад «Новой почты» и сухогруз с военным грузом. По данным Минобороны, логистический комплекс находился примерно в полутора километрах от городской черты.