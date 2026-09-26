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Опубликовано 26 сентября, 05:22

ВС РФ поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска минувшей ночью поразили логистический центр «Новая почта» в Одесской области. По данным Минобороны РФ, на его территории хранились военные грузы для ВСУ.

Удар нанесли в рамках атаки на объекты портовой и транспортной инфраструктуры, склады, логистические комплексы и узлы связи, сообщили в ведомстве.

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Ранее под Одессой были поражены склад «Новой почты» и сухогруз с военным грузом. По данным Минобороны, логистический комплекс находился примерно в полутора километрах от городской черты.

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Андрей Бражников
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