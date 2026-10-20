ВС РФ поразили контейнеровоз с грузами для ВСУ на пути в Одессу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные поразили контейнеровоз, который направлялся в порт Одессы с грузами, предназначенными для обеспечения Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации российского военного ведомства, удар по судну был нанесён во время его перехода морем.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских военных по сухогрузу с грузами для ВСУ на пути в Одессу. По информации Минобороны, судно перевозило имущество военного и двойного назначения.
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