Крупнейший хаб «Умных боеприпасов» под Киевом полыхает после удара ВС России

Российские военные нанесли удар по крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы» в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом утром 8 сентября сообщает Минобороны РФ.

Речь идёт о логистическом центре «Р-пласт». На его территории было организовано производство и складирование снарядов для БПЛА средней и большой дальности.

В военном ведомстве уточнили, что данная площадка являлась главным хабом компании «Умные боеприпасы». Именно через неё шло основное снабжение украинских формирований.

Объект находился в Киевской области и считался ключевым узлом в цепочке поставок. Его поражение нарушает логистику обеспечения дронов на этом направлении.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили ОПК Украины в Киеве и порту Черноморск. Кроме того, уничтожен сухогруз с горюче-смазочными материалами для ВСУ на рейде Одессы. Удар наносился силами наземного, воздушного и морского базирования при поддержке дальнобойных беспилотников.