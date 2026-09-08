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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 сентября, 07:10

Крупнейший хаб «Умных боеприпасов» под Киевом полыхает после удара ВС России

ВС РФ поразили крупнейший логистический центр «Умных боеприпасов» под Киевом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российские военные нанесли удар по крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы» в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом утром 8 сентября сообщает Минобороны РФ.

Речь идёт о логистическом центре «Р-пласт». На его территории было организовано производство и складирование снарядов для БПЛА средней и большой дальности.

В военном ведомстве уточнили, что данная площадка являлась главным хабом компании «Умные боеприпасы». Именно через неё шло основное снабжение украинских формирований.

Прилёт по Киеву: Поражен «Завод железобетонных конструкций № 1», выпускавший «начинку» для «Фламинго»
Прилёт по Киеву: Поражен «Завод железобетонных конструкций № 1», выпускавший «начинку» для «Фламинго»

Объект находился в Киевской области и считался ключевым узлом в цепочке поставок. Его поражение нарушает логистику обеспечения дронов на этом направлении.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили ОПК Украины в Киеве и порту Черноморск. Кроме того, уничтожен сухогруз с горюче-смазочными материалами для ВСУ на рейде Одессы. Удар наносился силами наземного, воздушного и морского базирования при поддержке дальнобойных беспилотников.

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Никита Никонов
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