Российские военные нанесли удар беспилотником по железнодорожному локомотиву в Харьковской области. Цель находилась в районе города Мерефа и использовалась для перевозки вооружения и военной техники для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, атака была проведена днём 23 ноября. В результате удара локомотив был поражён.

Мерефа расположена примерно в 25 километрах к югу от Харькова. Город является важным железнодорожным узлом региона.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по локомотиву в районе станции Рядовое в Днепропетровской области. По информации Минобороны России, железнодорожная техника использовалась для перевозки грузов в интересах украинской армии. В последние дни ведомство также сообщало о поражении локомотивов в Запорожской и Одесской областях.