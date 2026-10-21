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Опубликовано 21 октября, 18:34

ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ, направлявшееся в Черноморск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы России нанесли удар по морскому судну, которое доставляло в порт Черноморск Одесской области грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Черноморск является одним из портов Одесской области, через который осуществляются морские грузоперевозки. Российское военное ведомство ранее неоднократно сообщало об ударах по судам и портовой инфраструктуре, которые использовались для снабжения ВСУ.

«Герани» настигли сухогрузы с техникой для ВСУ в Чёрном море
«Герани» настигли сухогрузы с техникой для ВСУ в Чёрном море

Ранее Life.ru сообщал, что 15 октября российские военные поразили два сухогруза в Черноморске и Бугском лимане. По данным Минобороны РФ, суда перевозили военные грузы для украинской армии.

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Наталья Демьянова
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