ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ, направлявшееся в Черноморск

Вооружённые силы России нанесли удар по морскому судну, которое доставляло в порт Черноморск Одесской области грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Черноморск является одним из портов Одесской области, через который осуществляются морские грузоперевозки. Российское военное ведомство ранее неоднократно сообщало об ударах по судам и портовой инфраструктуре, которые использовались для снабжения ВСУ.