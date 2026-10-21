ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ, направлявшееся в Черноморск
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Вооружённые силы России нанесли удар по морскому судну, которое доставляло в порт Черноморск Одесской области грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Черноморск является одним из портов Одесской области, через который осуществляются морские грузоперевозки. Российское военное ведомство ранее неоднократно сообщало об ударах по судам и портовой инфраструктуре, которые использовались для снабжения ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что 15 октября российские военные поразили два сухогруза в Черноморске и Бугском лимане. По данным Минобороны РФ, суда перевозили военные грузы для украинской армии.