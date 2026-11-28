Напомним, 27 ноября Минобороны России отчиталось о поражении 14 сухогрузов за неделю. По данным ведомства, суда перевозили вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для обеспечения украинской армии. Кроме того, 25 ноября российские войска нанесли удары по двум логистическим центрам в Одесской области, которые, как заявили в министерстве, использовались для хранения и распределения грузов для ВСУ.