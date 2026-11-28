ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Чёрном море
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Российские военные поразили сухогруз, перевозивший на Украину грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, судно находилось в акватории Чёрного моря в районе Одессы.
Напомним, 27 ноября Минобороны России отчиталось о поражении 14 сухогрузов за неделю. По данным ведомства, суда перевозили вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для обеспечения украинской армии. Кроме того, 25 ноября российские войска нанесли удары по двум логистическим центрам в Одесской области, которые, как заявили в министерстве, использовались для хранения и распределения грузов для ВСУ.
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