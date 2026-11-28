ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами для Украины южнее Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские беспилотники поразили сухогруз, перевозивший на Украину грузы военного назначения. Об ударе по морскому судну в акватории Чёрного моря южнее Одессы сообщили в Минобороны РФ.
В результате ночных ударов также поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.
Напомним, 27 ноября Минобороны России сообщило о поражении четырёх железнодорожных локомотивов и сухогруза с военными грузами для ВСУ. Удары по объектам железнодорожной инфраструктуры пришлись на Днепропетровскую, Житомирскую и Харьковскую области.