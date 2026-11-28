Российские беспилотники поразили сухогруз, перевозивший на Украину грузы военного назначения. Об ударе по морскому судну в акватории Чёрного моря южнее Одессы сообщили в Минобороны РФ.

В результате ночных ударов также поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.