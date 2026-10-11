ВС РФ поразили сухогруз с военными грузом в порту Черноморск

Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставило грузы военного назначения для украинской армии.

В ведомстве сообщили, что атаки по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжились минувшей ночью.

Ранее Минобороны России доложило об ударе по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. Армия Незалежной использовала его для сбора, обработки и хранения разведданных.