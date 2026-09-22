ВС РФ поразили цеха БПЛА, логистику и объекты ВСУ в 148 районах

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам на территории Украины, связанным с производством беспилотников и их комплектующих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что поражены цеха по выпуску БПЛА, а также предприятия, где изготавливались отдельные элементы для таких аппаратов. Кроме того, под удар попали логистические центры и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Как сообщили в Минобороны, атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Всего, по данным ведомства, поражение нанесено по объектам в 148 районах.

Этой ночью массированному удару подверглись объекты в Киеве, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях. Российское Минобороны также сообщило о поражении морских судов, задействованных в интересах ВСУ. Среди них завод «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске.