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Специальная военная операция

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Опубликовано 5 сентября, 05:27

ВС РФ поразили в Одесской области логистический центр и судно с военным грузом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минобороны России заявило о поражении объектов в Одесской области в результате ночного группового удара. Вооружённые силы РФ применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

В районе населённого пункта Дачное, как сообщили в министерстве, был поражён логистический центр, который использовался для хранения имущества военного назначения.

Кроме того, целью атаки в порту «Черноморск» стало морское судно типа «сухогруз». В Минобороны утверждают, что на нём находились вооружение и военное имущество для ВСУ.

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Российские военные за неделю поразили девять морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. В их числе восемь сухогрузов и один контейнеровоз.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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