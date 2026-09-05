ВС РФ поразили в Одесской области логистический центр и судно с военным грузом

Минобороны России заявило о поражении объектов в Одесской области в результате ночного группового удара. Вооружённые силы РФ применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

В районе населённого пункта Дачное, как сообщили в министерстве, был поражён логистический центр, который использовался для хранения имущества военного назначения.

Кроме того, целью атаки в порту «Черноморск» стало морское судно типа «сухогруз». В Минобороны утверждают, что на нём находились вооружение и военное имущество для ВСУ.

Российские военные за неделю поразили девять морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. В их числе восемь сухогрузов и один контейнеровоз.