Российские войска нанесли удар по авиационному двигателестроительному заводу «Мотор-Сич» в Запорожье, который задействован в производстве украинских ракет «Фламинго». Об этом сообщило Министерство обороны РФ, раскрыв подробности ночной атаки на предприятия военно-промышленного комплекса Украины 17 ноября.

По данным ведомства, на мощностях «Мотор-Сич» и «Ивченко-Прогресс» осуществлялись разработка и выпуск сразу нескольких видов ракетного вооружения. Речь идёт об оперативно-тактических ракетах FP-9 и крылатых FP-5 «Фламинго».

Кроме того, предприятие производило турбореактивные двигатели МС-400 для управляемых ракет «Нептун-МД». Таким образом, завод обеспечивал потребности сразу нескольких украинских ракетных программ.

В Запорожье под удар также попал машиностроительный завод имени Омельченко. Как уточнили в Минобороны, там выпускались оперативно-тактические ракеты FP-9 и двигатели для крылатых ракет «Фламинго».

Оба предприятия оказались в числе целей массированной ночной атаки ВС РФ. Для поражения объектов украинского ВПК и инфраструктуры российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по киевскому заводу «Меридиан» имени С. П. Королёва, который также участвовал в производстве ракет «Фламинго». По данным Минобороны РФ, предприятие было поражено 7 ноября.