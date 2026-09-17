ВС РФ пресекли попытки ВСУ выйти из окружения под Харьковом
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Российские войска за сутки пресекли попытки подразделений ВСУ выйти из окружения в Харьковской области, а также уничтожили группы, пытавшиеся прорваться к ним на усиление. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, поражение живой силе ВСУ было нанесено в районах Хрипунов и Бузово.
«Все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения пресечены», — говорится в сообщении Минобороны.
Одновременно российские подразделения продолжают расширять внешнюю зону контроля. Как утверждает военное ведомство, в районах Приколотного и Новоалександровки были уничтожены украинские группы, которые пытались прорваться на усиление окружённых формирований.
Таким образом, по данным Минобороны РФ, украинские подразделения предпринимали попытки как выйти из кольца, так и пробиться к нему извне.
Накануне Life.ru писал о ещё одной попытке штурмовой группы ВСУ выйти из окружения в районе Гогино. Минобороны тогда сообщало, что российские подразделения продолжают сжимать кольцо и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области.
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